Buscan cámaras para establecer responsabilidad

El encontronazo se registró en la zona Centro el pasado domingo, dos conductoras fueron las participantes, por lo que una no cedió el derecho de vía.

La Policía Preventiva Municipal, puso a disposición de asuntos viales este accidente suscitado en el cruce de Allende y Morelos.

Las unidades participantes fueron una pick up Ford color blanca, modelo 2016, conducida por Janeth Vieyra Arguello, y un Ford Fusion negro, modelo 2016, tripulado por María de Jesús Carrión García.

La pick up se desplazaba sobre la calle Morelos, y al arribar al cruce con Allende fue impactada por el automóvil el cual circulaba por calle Allende.

Tras el fuerte choque, las unidades salieron proyectadas contra un edificio propiedad del SAT, mismo que resultó con daños.

Se tomarán los testimonios de ambas conductoras, así como de posibles testigos que pudieron observar el momento del encontronazo.

Por parte de asuntos viales, se realizan indagaciones a fin de ubicar cámaras de vigilancia en el área que permitan revisar los videos para determinar quién es la conductora responsable.

El informe policial homologado fue elaborado por la Policía Preventiva Municipal, para luego ser consignado ante asuntos viales.