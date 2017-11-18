Buscan pruebas en caso de presunta violación

La Fiscalía General del Estado, está realizando investigaciones en relación a un caso de una presunta violación en agravio de una menor.

Santiago Espinoza Eguía coordinador de la unidad de litigación e investigación de delitos, integra una carpeta de investigación.

La denuncia fue formalizada en la presente semana, la víctima tiene 13 años y al parecer los hechos se registraron en el sector Villarreal.

De inmediato se empezó a integrar la carpeta de investigación en base a la querella que fue presentada por la afectada acompañada por su madre.

No se pude revelar más información sobre el caso, ya que se sigue el protocolo de la presunción de inocencia y la protección de la víctima.

Se cuenta con un certificado médico pero el resultado no se puede dar a conocer por obvias razones de la propia investigación.

Lo que se puede informar por parte de la autoridad es que se está trabajando en la investigación a fin de esclarecer este hecho.

Versiones extraoficiales indicaron que el responsable de cometer el delito de violación en agravio de la adolescente es un familiar directo, sin embargo la autoridad no dio a conocer dato alguno sobre dichas declaraciones.