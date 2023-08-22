Cae abuelita por fingir parentesco con migrantes

EAGLE PASS, TX. - Una mujer de 75 años fue detenida por los elementos de la Aduanas y Protección Fronteriza de la ciudad de Eagle Pass al intentar cruzar de forma ilegal a dos migrantes, a través del Puente Internacional número 2.

La persona de edad avanzada, que es ciudadana estadounidense, viajaba en un vehículo Nissan Sentra acompañada de dos personas, los cuales intentaban cruzar con documentos que sí son oficiales pero no pertenecían a ninguna de las dos personas que iba a bordo del automóvil.

Durante una entrevista con los elementos del CBP, se estableció que dichas personas no eran los dueños de los documentos por lo que fueron asegurados. Se trata de dos migrantes, un mexicano de 52 años y una ciudadana guatemalteca de 22 años.

La conductora del automóvil fue también asegurada y puesta en custodia bajo cargos por violar las leyes de inmigración de los Estados Unidos.

Mientras tanto, los dos migrantes asegurados serian puestos a disposición de las autoridades que determinarán su condición migratoria y una posible repatriación a su respectivo país de origen.