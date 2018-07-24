Cae camioneta al vado en Bordo de Defensa Norte

La tarde del martes se observó sobre el Bordo de Defensa Norte frente a la colonia Campo Verde una fuerte movilización de distintas corporaciones policiacas, así como de cuerpos de auxilio, ya que se había reportado la volcadura de una unidad y que en el interior de esta se encontraba una persona prensada.

Al arribar al lugar los cuerpos de rescate, observaron que la unidad, una camioneta Ford F150 se encontraba abandonada y no había personas lesionadas en el lugar, por lo que los elementos de paramédicos se retiraron del lugar.

Elementos de Tránsito Municipal se entrevistaron con testigos, los cuales dijeron que la unidad viajaba a exceso de velocidad sobre el bordo en sentido de sur a norte y repentinamente pierde el control y choca contra un poste para después caer al vado, los testigos observaron como cuatro personas del sexo masculino salieron de la unidad y abordaron un carro para retirarse del lugar con destino desconocido.

Los elementos policiacos asegurarían la camioneta, la cual sería trasladada al corralón municipal en espera de que su dueño la reclame.