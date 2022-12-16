Cae con droga pareja foránea

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Una pareja procedente del Ejido ‘Luchanas’ en el municipio de San Pedro, fue sorprendida con narcóticos en la colonia Benjamín Canales, durante un rondín de prevención y seguridad de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por lo que fueron detenidos.

Los presuntos narcomenudistas fueron identificados como Perla “N” de 20 años y Juan “N”, alias “La Gringa” de 37, mismos que actuaron de manera sospechosa al identificar a los uniformados, por lo que se les marcó el alto para una revisión, descubriendo 13 bolsitas con polvo blanco con las características del ‘cristal’ en el bolso de la mujer.

Así mismo, a “La Gringa” le aseguraron un envoltorio sellado con grapas donde guardaba también dosis de metanfetamina, además de 5 billetes de 100 pesos, 4 de 50 y 14 de 20, dando un total de 980 pesos.

Se les leyeron sus derechos y fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado para turnarlos al Ministerio Público del Fuero Común y será dicha autoridad quien decida su situación jurídica.