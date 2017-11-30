Cae de cuatro metros de altura

Al realizar labores de limpieza en un techo de lámina y sin ningún equipo de seguridad, un trabajador resbala y cae de una altura de cuatro metros, lo que provocó que tuviera una fractura en la pierna izquierda y otros golpes en distintas partes de su cuerpo, sus compañeros al darse cuenta de los hechos marcan al número de emergencia 911 e intentan auxiliar al lesionado.

Al lugar llegaron elementos de Paramédicos de Bomberos y Seguridad Pública para darle los primeros auxilios, pero debido a que presentaba una fractura fue necesario su traslado al Hospital General Doctor Salvador Chavarría para valorar la gravedad de la lesión y realizar una cirugía de ser necesario.

Los hechos ocurrieron en una negociación de polarizado de vidrios, que se encuentra sobre la Boulevard Armando Treviño.

Cabe mencionar que el empleado no contaba con el equipo de seguridad adecuado para hacer ese tipo de trabajo en alturas, por lo que era un riesgo latente, no sabemos si fue por decisión propia realizar el trabajo sin el equipo de seguridad o por una orden de su jefe directo.

La persona lesionada responde al nombre de Ricardo Posada Guerra de 46 años.