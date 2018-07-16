Cae poste sobre automóvil

El mediodía del domingo se reportaba al número de emergencia 911 la caída de un poste de concreto sobre un automóvil, por lo que se requería del apoyo de los elementos del H. Cuerpo de Bomberos para la remoción del poste, este hecho sucedió sobre la calle Niños Héroes del sector de Villa de Fuente.

Al lugar arribaron elementos de Tránsito Municipal y Bomberos para acordonar el área, ya que el poste es propiedad de Teléfonos de México (Telmex), y la caída de este provocó el corte del servicio de telefonía y también el corte de energía eléctrica en este sector.

Testigos comentaron que la caída del poste fue provocada cuando el conductor de un camión de una compañía refresquera con los colores rojo y blanco intentó pasar por la calle mencionada y con la parte trasera atoró los cables que colgaban del poste y lo estiró hasta vencerlo y que se partiera en dos el poste y una de esas partes cayera sobre un auto que se encontraba estacionado, después de ver lo que había provocado, el conductor del camión se retiró del lugar sin esperar la llegada de las autoridades para hacerse responsable de los daños.

El automóvil afectado es un Buick Regal color azul propiedad de Carlos Ponce, quien se encontraba en un negocio de lavado de autos a un lado de donde cayó el poste, los elementos policiacos se quedaron en espera de las cuadrillas de Telmex y CFE para que iniciaran los trabajos para la reinstalación de los servicios.