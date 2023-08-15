Cae responsable de apuñalar a sujeto en la colonia Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un sujeto responsable de haber lesionado con arma blanca a Elías Sergio Garibay de 49 años en la colonia Bravo.

Los hechos ocurridos el pasado 29 de julio, cuando el sujeto identificado como Ricardo “N” alias “La Rica” agredió físicamente a la víctima, ocasionándole heridas que pusieron en peligro la vida, debido a causaron daños en uno de los pulmones, situación que lo dejó hospitalizado por varios días, actualmente su estado de salud es reportado como estable.

El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago de Jesús Espinoza Eguía, señaló que se recibió la denuncia formal de los hechos, por lo que de inmediato solicitaron la orden de captura por los delitos de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida y agravado por cometerse con ventaja y brutal ferocidad.

“Se cumple un mandamiento de captura de una persona por los delitos de lesiones gravísimas, estamos a la espera de los resultados que arroje la audiencia inicial, por lo que pudiera tener prisión preventiva oficiosa o justificada, tenemos pruebas suficientes en torno a este caso”, finalizó el funcionario.