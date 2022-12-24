Contactanos

Piedras Negras

Caen 3 en fraude de venta de autos

La alerta se disparó cuando uno de ellos se denunció formalmente en la fiscalía general del Estado.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 24 diciembre, 2022 - 00:16 a.m.
La investigación señala que el vehículo fue llevado hasta la ciudad de Puebla

Piedras Negras, Coah.- Una vez que Saúl Alejandro Hernández acudió a denunciar un fraude, ya que durante la venta de su Camaro 2010, el comprador realizó una transferencia bancaria por 245 mil pesos, pero, una vez que se llevaron el auto, esta fue cancelada, ahora se conoce de dos afectados más.

Cabe señalar que los delincuentes detectan a su víctima a través de ‘Facebook’, cuando esta publica en el ‘Marketplace’ o ‘bazares’ la venta de su automóvil, para iniciar la comunicación y ‘trabajar’ la compra, señalando ser foráneos, para finalmente simular una transferencia bancaria y desaparecer con el auto, pero los afectados se dan cuenta muy tarde que el dinero nunca llegó o fue cancelado.

La transferencia aparecía en los movimientos de la aplicación
La victima acudió a presentar su formal denuncia, ya que cuenta con los papeles del auto

Este viernes se registraron dos nuevas víctimas de este mismo modus operandi, durante las operaciones de compra/venta de un Nissan Altima y un Ford Mustang fronterizo, en las colonias Loma Bonita e Hidalgo, respectivamente.

La denuncia que está en proceso, es contra Alejandro Hernández Hernández con domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que realizó la compra fraudulenta del Camaro 2010, desde el pasado martes 20 de diciembre, donde trascendió que la víctima recibió la transferencia a través de Citibanamex, pero después se dio cuenta que el movimiento bancario había sido cancelado.

    La transferencia aparecía en los movimientos de la aplicación

    La victima acudió a presentar su formal denuncia, ya que cuenta con los papeles del auto

