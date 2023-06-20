Caen agentes de la Guardia Nacional con migrantes

Eagle Pass, TX- En hechos aislados fueron detenidas dos mujeres oficiales de la Guardia Nacional mientras transportaban un grupo de migrantes en el poblado de Bracketville condado de Kinney.

Tom Schmerber sheriff de el condado de Mavericks informó que las oficiales fueron identificadas como Diamond Shiira Lampton y Desman Rochon Braxton nativas de Louisiana, Texas.

De acuerdo a las investigaciones se presume que debido al área donde fueron arrestadas recogieron al grupo de migrantes en puntos cercanos a la frontera.

La sargento y la oficial enfrentarán juicio militar con posible cárcel, fueron asignadas para cuidar la zona fronteriza ante estás acciones forman parte del tráfico humano.