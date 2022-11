Caen niños en las garras del ´cristal´

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – "A los 10 años yo le robé el cristal a mi primo", dice Facundo, quien actualmente tiene 12 años y se encuentra en rehabilitación en la Casa de Rescate Cristo Rompe las Cadenas.

"Yo miraba como mis primos y hermana lo usaban (el cristal), en mi familia todos lo usan, duré dos años usándolo, desde los 10 hasta los 12 años", dice Facundo.

La desintegración familiar, la violencia y la falta de valores morales y sociales son solo algunos de los factores que influyen en los menores a la hora de decidir usar drogas, actualmente existen 40 hombres y 16 mujeres internados en esta casa de rescate.

El pastor Óscar Arce, señala que actualmente el cristal ha impactado en los niños de una forma que antes no se había visto, sin embargo, al tener este tipo de adicción, se les rehabilita como si fueran adultos debido a que la droga corrompe su forma de pensar.

"Ellos tienen un cuarto especial para ellos, pero en las pláticas, en el trato todo es igual, porque realmente la mentalidad se corrompe igual que un adulto, entonces no los podemos tratar meramente como niños, son adictos, no importa la edad", mencionó.

Con más de dos meses en rehabilitación, Facundo, confiesa que las drogas solo destruyen, pero ya no tiene la intención de volver a probar nada, aunque señala que siempre lucha contra esos pensamientos malos que llegan a su mente.

Orlando Juárez de 16 años y primo de Facundo, cuenta que el inició su vida en el cristal a los 12 años, él le agarró la droga a otro primo de 18, y sin permiso lo empezó a consumir.

"Yo vi donde escondió el cristal y lo empecé a fumar en la calle yo solo, yo miraba como mi padrastro le pegaba a mi mamá, tenía 12 años y no podía hacer nada por más que quería, fue cuando me salí de mi casa y empecé con el vicio", dice.

Orlando tomó la decisión de rehabilitarse por voluntad propia luego de 4 años seguidos consumiendo cristal, pues dice que ya estaba teniendo muchos problemas.

El pastor agregó que el aumento del consumo de cristal se vio reflejado hace dos años, sin embargo, lo alarmante en la actualidad son los niños que han empezado a consumir.

"Yo tengo familias completas aquí, papá, mamá, el hijo, la hija, todos consumidores de cristal, es alarmante, antes a veces había un hijo rebelde y era el que fumaba droga, pero ya que toda la familia esté fumando cristal, eso habla de la calidad moral y social que está teniendo la familia aquí en Coahuila", comentó el pastor.

Agrega que, en un caso en particular, era el mismo padre de familia quien le daba la droga a sus hijos y esposa, para que se drogaran mejor en casa y evitar los peligros de afuera.

"Para que sus hijos no anduvieran en la calle y fueran a matar a alguien, el prefería drogarse junto con ellos", indicó.

Por otra parte, Ángel, de 11 años, confiesa que el apenas inició a probar las drogas como la mariguana, y, aunque no ha probado el cristal, tiene dos hermanas que son adictas, todos se rehabilitan en la misma casa de rescate, pues quedaron huérfanos y desamparados.

"Yo tenía un amigo que jugaba futbol conmigo, y forjaba (un cigarro de mariguana) y me decía ´Ten, ten´ y yo le decía que no, hasta que un día lo miré tanto, que le fumé, luego empecé a fumar todos los días porque veía donde dejaba los pedacitos y yo los agarraba todos y así empecé", dice Ángel.

Finalmente, el pastor pide a la sociedad crear consciencia y no juzgar a las personas con este problema de salud por los errores que han cometido.

"Yo quisiera que la sociedad concientizara que ellos cometieron errores, pero que también tienen derecho a salir y que son personas muy nobles, si ustedes conocieran a todos los que se han recuperado son personas extraordinarias, siempre he dicho que los drogadictos, aunque se ven tatuados y muy malos son las personas más nobles que puede haber y son tan nobles que no pudieron decir que no a las drogas".

1 / 4 La mayoría están en rehabilitación por cristal. 2 / 4 3 / 4 El Pastor Óscar Arce cuenta que a todos se les da un trato igualitario y el apoyo para salir de su enfermedad. 4 / 4 Hay 40 hombres y 16 mujeres internadas. ❮❯

Llegan intoxicados al Hospital

Si bien el Hospital General de la Secretaría de Salud en el estado no cuenta con una estadística como tal de los menores de 15 años que han llegado al nosocomio intoxicados por drogas, se sabe que si hay jóvenes que han llegado en mal estado.

"Menores de 15 años no te sabría decir, no tengo la estadística presente, han llegado personas en general con signos y síntomas de intoxicación por algún estupefaciente, la mayoría de ellos entre los 18 y 25 años, pero específicamente menores, no tengo datos si ha llegado alguno de ellos", dijo el doctor Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.

Señaló que en el caso de que llegasen menores, se tiene la indicación de que sean canalizados a Centros de Atención al Adolescente o bien al Ministerio Público.

