Camión de valores impacta camioneta

Se suscitaba un accidente vial sobre la avenida Carranza cruce con Román Cepeda, en el cual se veía involucrado un camión de valores y una camioneta.

Al lugar llegaron paramédicos de Bomberos ya que se mencionaba que había personas lesionadas, afortunadamente los participantes sólo presentaban lesiones leves y fueron atendidos en el lugar sin ser necesario su traslado a un hospital.

Oficiales de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento del percance, el cual se suscitó cuando el conductor de una unidad de valores no respeta la luz roja e impacta a una camioneta causando daños materiales de consideración.

Como responsable del accidente quedaría Valentín Martínez Martínez quien conducía el camión de valores de la marca Ford y la afectada responde al nombre de Claudia Aracely Vázquez, con quien viajaba una menor de 16 años de edad, la cual había salido un poco golpeada del accidente, estas viajaban a bordo de una unidad marca Ford Escape color azul.

El caso sería consignado ante el Ministerio Público para que el responsable se hiciera cargo de cubrir los gastos que el accidente había causado.