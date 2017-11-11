Camioneta se incendia en carretera a Guerrero.

Fue reportado al cuerpo de Bomberos que en la carretera a Guerrero se encontraba una camioneta incendiándose modelo Chevrolet S-10 color blanco en la cual no se observaban ocupantes.

Los elementos de Bomberos llegaron hasta el lugar para sofocar el fuego e investigar los hechos.

Metros más adelante fue localizado el conductor de la unidad el cual comenta que el vehículo siniestrado le venía fallando y que al parecer un corto circuito fue el que provocó que iniciara el incendio.

Afortunadamente el conductor alcanzo a salir del vehículo y ponerse a salvo el cual responde al nombre de Alfredo Gómez Reyes de 64 años con domicilio en Rancho Tres Mujeres en Santo Domingo.

Desgraciadamente el vehículo fue pérdida total.