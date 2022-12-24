Canceló clima vuelo a CDMX

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El vuelo que Aeromar tenía programado para salir de Piedras Negras rumbo a la Ciudad de México la mañana de este viernes, fue cancelado por seguridad, debido a las condiciones climatológicas, señaló el administrador del aeropuerto, Juan Roberto Wong.

“El vuelo de Aeromar fue cancelado por seguridad del equipo, debido a las bajas temperaturas provocarán congelamiento en el mismo”, agregó.

De acuerdo al meteorólogo de la localidad, Edgar Carballido, esta condición de intenso frio permanecerá hasta el próximo domingo, causado por el frente frio número 19, por lo que se está a la espera de mejoras en el clima, para determinar la salida del próximo vuelo comercial a CDMX.

Cabe destacar que esta onda gélida en el área, con marcado y drástico descenso de temperatura, alcanzará hasta los 6 grados bajo cero, así como con viento del norte con velocidades máximas de hasta 55 kilómetros por hora.