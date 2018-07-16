Capturan a responsable de asaltar farmacias

Víctor Salinas Campos fue detenido por elementos policíacos al girarse una orden de aprehensión en su contra por robos con violencia cometidos a negocios, acababa de salir del Cereso donde estuvo recluido por el mismo delito.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se encontraban bajo investigación dos robos con violencia cometidos en farmacias de la cadena Guadalajara.

En ambos casos el presunto responsable ingresó y amenazó a empleados para después apoderarse de diferentes cantidades en efectivo.

Se abrieron carpetas de investigación en base a las denuncias que fueron formalizadas, se obtuvieron datos precisos que permitieron identificar al responsable.

Posteriormente se solicitó una orden de aprehensión misma que fue concedida por parte de un juez penal.

Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado lográndose el arresto de Víctor Salinas Campos.

Fue presentado ante un juez de control iniciando un proceso judicial, por lo que se logró la prisión preventiva.

Este sujeto tenía poco de haber recuperado su libertad al encontrarse recluido en el Cereso local.

Tienen antecedentes de haber participado en varios robos con violencia cometidos a negocios en donde utilizó arma de fuego, todos ellos en el año 2017.

Fue arrestado nuevamente por cometer asaltos en farmacias de la cadena Guadalajara en el presente año.