Capturan a varios responsables de cometer delitos de alto impacto

Elementos policiacos realizaron varias detenciones en los últimos días, dos por compra-venta de droga, dos por tener participación en un secuestro y esperan orden de aprehensión en contra de un violador.

La unidad de litigación e investigación de delitos, cuenta con varias carpetas de investigación con personas detenidas.

Uno de los casos es un secuestro cometido a principios de año, dos personas del sexo masculino de las cuales no se revelaron sus nombres fueron detenidas por el grupo especial de la Agencia de Investigación Criminal.

Uno de los sujetos detenidos contaba con una orden de aprehensión en base a la denuncia que la víctima formalizó.

De igual forma se realizó la detención de dos personas las cuales responden a los nombres de Guadalupe N. de 54 años y Juan N. de 59 años de edad, respectivamente.

Ambos realizaban una compra-venta de droga, por lo que se les logró asegurar alrededor de 14 envoltorios conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana.

El tercer caso se encuentra en investigación, por lo que se espera que se gire orden de aprehensión por un delito de violación cometida en el sector Real del Norte.