Catean antiguo centro por secuestro de empresario

PIEDRAS NEGRAS, COAH: A más de una década del secuestro de un empresario en Piedras Negras, autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Coahuila realizaron un cateo en el antiguo centro de espectáculos Titanes, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas.

La diligencia fue encabezada por elementos de la Fiscalía Especializada Antisecuestros durante la tarde de este viernes, en el inmueble situado en el cruce del par vial Román Cepeda y la calle Miguel Garza.

Investigación del secuestro de Miguel 'N'

Las investigaciones están relacionadas con la privación ilegal de la libertad de Miguel "N", conocido como Chapa, quien fue interceptado por hombres armados y posteriormente presuntamente asesinado.

De acuerdo con los antecedentes del caso, después de estos hechos el establecimiento habría sido utilizado por un grupo criminal. Con el paso del tiempo, quedó abandonado, situación que se acentuó tras el colapso de su techo.

A partir de la denuncia presentada por familiares de la víctima, las autoridades mantuvieron abiertas las indagaciones para localizar posibles indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Resultados del cateo en el centro de espectáculos

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado oficialmente sobre los resultados del cateo ni sobre posibles objetos o evidencias aseguradas.

Sin embargo, trascendió que las diligencias también podrían estar relacionadas con investigaciones por desaparición de personas, aunque esta posible conexión no ha sido confirmada por las autoridades.

Las indagaciones continúan para determinar si en el inmueble existen elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.