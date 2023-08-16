Causan baja 2 municipales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Dos elementos de Seguridad Pública Municipal fueron dados de baja después de las auditorías realizadas al interior de la corporación el pasado mes de mayo.

Tras las revisiones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, se descubrió que los elementos habían realizado conversiones sospechosas vía telefónica, lo que provocó una investigación minuciosa.

Trascendió que fueron enviados a la ciudad de Ramos Arizpe, donde fueron sometidos a los exámenes de control y confianza, y tras los resultados negativos fueron dados de baja de la corporación policial.

La auditoría estatal estuvo dirigida a alrededor de 80 elementos de Policía y Tránsito Municipal, y se decomisaron celulares a los oficiales señalados, incluso se habla extraoficialmente de la detección de una pequeña cantidad de droga.