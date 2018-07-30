Centroamericanos ingresan a Jardín de Niños para pasar la noche

Los extranjeros rompieron los vidrios de varias ventanas de un aula para entrar y prender el clima, pasaron toda la noche en el fresco sin que ninguna autoridad policiaca los detectara.

En el jardín de niños Severino Calderón ubicado en el cruce de las calles Matamoros y Anáhuac en la Zona Centro reportaban unos daños.

En el lugar se detectaron varios vidrios de las ventanas de uno de los salones dañados, por lo que al realizarse una revisión se verificó que no robaron nada.

Sin embargo se estableció que varias personas de nacionalidad extranjera decidieron entrar a una de las aulas.

Prendieron el clima y cómodamente pasaron toda la noche sin que ninguna autoridad se percatara de lo que estaba sucediendo.

Los extranjeros estuvieron en el fresco durante varias horas, ya que se quedaron sin poder ingresar a las instalaciones de la Casa del Migrante.

Horas después de que se suscitaron los hechos, elementos de la Policía Preventiva municipal acudieron a tomar conocimiento.

Se desconoce si personal del área de dirección del jardín de niños acudió ya a formalizar la denuncia correspondiente, tampoco se sabe el monto de los daños.