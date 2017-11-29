Choca al no respetar derecho de vía

Una joven mujer residente de Eagle Pass Texas al circular con su automóvil por la colonia División del Norte, no se percata que en el cruce de las calles Articulo 123 con Miguel Garza no existen rótulos de alto y se atraviesa sin precaución, debido al exceso de velocidad en que viajaba no alcanza a frenar e impacta una unidad que circulaba sobre el mismo cruce, la cual ya había hecho el alto de precaución, provocando que con el impacto resultara una mujer lesionada de un golpe en la cabeza, la cual era acompañante de la unidad afectada. La afectada presentaba una cortada en la cabeza, y fue trasladada por unos familiares a un Hospital para su atención médica.

Los hechos ocurrieron en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas sobre el cruce de las calles Articulo 123 y Miguel Garza, hasta donde llegaron elementos de Seguridad Pública para tomar conocimiento de los hechos y poder deslindar responsabilidades, dado que ninguna de las partes aceptaba su responsabilidad ya que comentaban que no existían rótulos de alto en el lugar, se tuvo que hablar con testigos en el lugar de los hechos los cuales confirmaron que fue la ciudadana de Texas la que en ningún momento intentó hacer alto y venía en exceso de velocidad.

La presunta responsable responde al nombre de Teresa Rebeca Elizondo de 23 años, que conducía un automóvil marca Pontiac Grand Prix color rojo, modelo 1999, con placas del estado de Texas; el afectado responde al nombre de Alfredo Norbel Rodarte Moreno de 43 años de oficio mecánico, con domicilio en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas y conducía una unidad marca Ford Taurus color arena, modelo 2002.

Los involucrados en el percance fueron trasladados al edificio de Seguridad Pública para pasar al Ministerio Público el caso y deslindar responsabilidades; las unidades trasladadas al corralón.