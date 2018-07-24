Choca contra barda de escuela

La tarde del martes se registró un aparatoso accidente vial sobre la avenida Carranza donde una camioneta chocó contra la barda de la primaria Altamirano, afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana para atender al conductor de la unidad, el cual solo presentaba leves lesiones que no requerían atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y se entrevistaron con el conductor de la unidad de nombre Sergio Pérez Lozano de 26 años de edad, el cual comentó que cuando viajaba a bordo de su unidad, una Chevrolet Silverado color blanco, y al estar a la altura de la escuela Altamirano, un automóvil le obstruye la visibilidad y repentinamente un peatón apareció en su camino, por lo cual intenta esquivarlo, volantea y pierde el control de su unidad y termina subiéndose a la banqueta e impactándose contra la barda de la institución educativa.

El caso fue consignado ante el Ministerio Público para que el responsable se hiciera cargo de los gastos de la compostura de la barda y pagara las multas correspondientes.