Choca contra poste por no respetar alto

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle San Luis y Jalisco, donde se ven involucrados dos unidades un Ford Mustang color verde y un automóvil Chevrolet Spark de reciente modelo.

El Ford Mustang era tripulado por Sergio Alejandro González que conducía de norte a sur y debido al exceso de velocidad en que viajaba y la falta de precaución se pasa el alto e impacta en su parte delantera al automóvil Spark color rojo, que era conducido por Juan Martínez Zaragoza el cual queda como afectado en este percance vial.

El auto Mustang al pasarse el alto golpea al Spark en su parte frontal y gira sobre su lado izquierdo terminando su carrera contra un poste de Telmex debido al exceso de velocidad en que circulaba el propietario del Mustang le fue imposible detener su carrera.

Los daños fueron materiales donde el que se lleva la peor parte es el Mustang donde también salió lesionado el conductor responsable de los hechos.

Hasta el lugar llegaron elementos de Seguridad Pública Municipal, así como elementos de Rescate Urbano de Bomberos para dar seguimiento a los hechos y atender al lesionado que no fue necesario trasladarlo a un Hospital.

Los involucrados de los hechos fueron trasladados al Edificio de Seguridad Pública Municipal para ver si llegaban a un arreglo o canalizarlo a las autoridades correspondientes.

Solo un leve raspón en la parte frontal presentaba el Spark propiedad de Juan Martínez.