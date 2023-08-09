Choca GN contra vehículo particular

PIEDRAS NEGRAS COAH. - Elementos de la Guardia Nacional a bordo de la unidad de Hacienda (SAT), chocaron un vehículo particular que se desplazaba en vía libre, por no respetar el señalamiento de alto en un semáforo de la zona Centro de la ciudad.

La camioneta Chevrolet Equinox con placas de Texas, conducida por Enrique Hernández Guerrero de 47 años, tenía luz verde del semáforo, por lo que no esperaba el impacto, terminando lesionado y requirió atención por parte de los paramédicos.

De los hechos tomaron conocimiento los elementos de Tránsito y Vialidad, quienes mencionaron que la unidad oficial contaba con seguro y buscarán llegar a un acuerdo con los afectados para reparar los daños ocasionados.