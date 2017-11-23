Choca por no respetar alto

Una mujer al circular por la calle Princesa Lady Diana, no respeta el alto e impacta un taxi en su costado izquierdo; la unidad circulaba por la calle Príncipe Enrique, el cual es vía libre para los automóviles que circulan por esa calle.

El incidente solo dejó como saldo daños materiales, y no hubo lesionados, aunque la unidad del servicio público en el momento del percance transportaba dos personas del sexo femenino, las cuales no presentaron heridas graves, y no fue necesaria su atención médica al momento del accidente.

La presunta responsable, tripulaba una unidad marca Ford Fusion color negro, tripulado por Gloria Sánchez Juárez de 30 años, con placas del estado de Coahuila, la que impactó un taxi de la línea Unión con número económico TS-072, el cual era tripulado por José Alberto Cisneros Esparza de 30 años.

Los hechos ocurrieron en la colonia Villarreal en las calles Príncipe Enrique cruce con Princesa Lady Diana, al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública para levantar parte de los hechos y poder recabar pruebas de cómo ocurrió el incidente, dado que la parte responsable alegaba que en el lado que ella circulaba no se cuenta con un rótulo de alto visible, por lo cual ella no había detenido su unidad.

Las partes involucradas fueron trasladadas al edificio de Seguridad Pública, para ser presentado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, dado que la presunta responsable no aceptaba su culpabilidad.