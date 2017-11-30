Chocan motociclistas sobre transitada avenida

Dos personas lesionadas fue el saldo de un choque entre dos motociclistas sobre la transitada avenida H. Colegio Militar en el sector Roma.

El accidente se reportó al sistema de emergencias 911, en un principio referían que se trataba de una persona atropellada.

Sin embargo se confirmó por parte de la Policía Preventiva Municipal que se trataba de un choque en donde estaban involucrados dos motociclistas.

Los elementos procedieron a tomar conocimiento, mientras paramédicos atendían a dos personas que se encontraban lesionadas.

El percance se suscitó en el cruce de H. Colegio Militar y Monterrey, el área fue abanderada por los oficiales municipales.

Los participantes son Angel Méndez Carreón quien tripulaba una motocicleta Kurazai negra con rojo modelo 2016, lo acompañaba Angélica Méndez Carreón quien resultó lesionada.

Circulaba por calle Monterrey y al llegar al cruce con H. Colegio Militar no cedió el derecho de vía impactándose contra otro motociclista.

El afectado es José Alberto Huerta López, quien se desplazaba en vía libre a bordo de una Kurazai color gris modelo 2017.

La Policía Preventiva Municipal se hizo cargo, las personas lesionadas fueron trasladadas a la clínica 11 del IMSS.

