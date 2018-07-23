Chocan patrulla, una oficial lesionada

La mañana del lunes se suscitaba un accidente vial sobre el libramiento Fausto Z. Martínez donde se veía involucrada una patrulla de Seguridad Preventiva Municipal y en donde se reportaban personas lesionadas.

Al lugar arribaron paramédicos de Bomberos para atender a los lesionados quienes eran los oficiales que viajaban en la patrulla, los cuales presentaban varios golpes debido a lo fuerte del impacto, los oficiales fueron atendidos en el lugar y uno de ellos del sexo femenino tuvo que ser trasladado a la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para su atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente el cual se había suscitado cuando la conductora de una camioneta Ford no respeta el derecho de vía y provoca ser impactado por la patrulla que viajaba en vía libre sobre el libramiento antes mencionado.

Como responsable del percance quedaba Lizbeth Fuentes de 36 años de edad, la cual conducía una unidad marca Ford F-150 color dorado modelo 2013, como afectados quedaron los oficiales Ramón N de 40 años y la lesionada María Montalvo de 35 años de edad, respectivamente.

El caso sería consignado ante el Ministerio Público ya que los daños materiales son de consideración y esperarían el parte médico de la persona lesionada.