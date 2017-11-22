Choque carambola deja dos lesionados.

Al circular por el bulevar Pérez Treviño de sur a norte, una camioneta Dodge Ram color negro, con placas del estado de Texas, no respeta el derecho de vía y provoca ser impactada por un vehículo marca Chrysler Plymouth color guindo, que circulaba de norte a sur, al momento del choque impactan a una camioneta Ford Lobo color blanco que estaba esperando el cambio de luz sobre la avenida Tecnológico.

En estos hechos salieron dos personas lesionadas, la esposa del conductor de la Chrysler de nombre Adriana Judith, y su hija una menor de seis años, las cuales fueron trasladadas por elementos de Rescate Urbano a un Hospital de la localidad para su atención médica, así como también fue necesario que llegaran Paramédicos de Cruz Roja, para la atención de tres menores más que solo fueron atendidos en el lugar, y que viajaban en las unidades participantes de este choque.

Los nombres de los conductores participantes son, Víctor Jesús Fuentes Cerda de 28 años, conductor de la Chrysler, Mauricio Jaques Puentes de 46 años conductor de la Ram, y residente de Texas y Armando Sánchez Galván conductor de la Ford Lobo.

Los hechos ocurrieron en bulevar Pérez Treviño cruce con avenida Tecnológico, a donde arribaron elementos de Seguridad Publica para tomar conocimiento de los hechos y levantar las evidencias para poder deslindar responsabilidades, y ver quien fue el responsable de los hechos.

Los involucrados fueron trasladados al edificio de Seguridad Publica para tratar de llegar a un acuerdo entre ellos.