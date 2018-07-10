Choque carambola en avenida Industrial

Se suscitaba un aparatoso choque carambola sobre el libramiento Pérez Treviño y avenida Industrial, dejando como saldo fuertes daños materiales en las tres unidades involucradas.

A pesar de lo aparatoso que fue el accidente, afortunadamente no se presentaron personas lesionadas, por lo que fue requerida la presencia de paramédicos en el lugar.

Al lugar arribaron elementos de Tránsito municipal para tomar conocimiento de los hechos y dar vialidad a los conductores, que a esa hora transitaban por esas arterias, ya que a la hora que sucedió el accidente es hora pico y se creó un gran caos vial, por lo que los oficiales tuvieron que auxiliar en el tránsito de los automovilistas.

Los elementos de Tránsito narraron cómo sucedieron los hechos, y comentaron que el accidente se suscitó, cuando la conductora de una camioneta Journey que viajaba sobre Pérez Treviño de norte a sur no respetó el derecho de vía al intentar ingresar a la avenida Industrial, e impacta de frente a una camioneta Chevrolet que viajaba sobre el mismo libramiento, pero en el sentido norte y en vía libre , después del impacto la camioneta de la responsable golpeó a un automóvil Malibú que viajaba sobre la avenida Industrial.

Cómo responsable del accidente quedaría Verónica Villa, la cual conducía una unidad marca Dodge Journey color plata, como afectados quedarían Karina Consuelo, quien conducía una unidad marca Chevrolet Trax color plata y Antonio López quién conducía un automóvil marca Chevrolet Malibú color verde.

El caso sería consignado ante el Ministerio Público debido a que los daños materiales son de consideración y suman varios miles de pesos en la reparación de estos.