Choque deja daños materiales

La mañana del lunes se registraba un accidente vial sobre la avenida Lázaro Benavides y calle Camino Real, frente a la colonia Real del Norte.

Al lugar arribaron elementos de Tránsito municipal para tomar conocimiento de los hechos donde comentaron que el accidente se suscitó cuando la conductora de un auto Ford que viajaba por la calle Camino Real llegó al cruce de la avenida Lázaro Benavides, no respetó el alto y provocó ser impactada por una camioneta, para después impactar un poste.

Como responsable del percance se mencionaba a Claudia de la Cruz Flores, quien conducía un automóvil marca Ford Tauros color gris modelo 2001, y el afectado responde al nombre de José Rodarte Zapata quien conducía una camioneta marca Dodge Ram color blanco 1999.

El caso sería consignado ante el Ministerio Público para que llegaran a un acuerdo y poder responder por los gastos que generó el accidente.