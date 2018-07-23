Choque deja una mujer lesionada

Una persona lesionada y daños materiales de consideración fue el resultado de un choque ocurrido sobre la avenida Lázaro Cárdenas y calle Santa Cruz de la colonia Central.

Al lugar arribaron paramédicos de Bomberos para atender a una persona del sexo femenino quien viajaba de acompañante en la unidad afectada, la mujer de nombre Carmen Talavera recibió los primeros auxilios en el lugar, para después ser trasladada a la clínica del Magisterio para su valoración médica.

Tránsito Municipal tomó conocimiento del percance vial donde se comentó que el conductor de una camioneta que viajaba sobre la calle Santa Cruz y al llegar al cruce con avenida Lázaro Cárdenas no respeta el derecho de vía e impacta a una unidad que viajaba en vía libre sobre la avenida antes mencionada.

Como responsable del accidente quedaba Luis Alberto Vaquera Arzola el cual conducía una unidad marca Chevrolet Silverado color gris modelo 2015 con placas del estado de Texas y el afectado responde al nombre de Roberto González Gallardo quien conducía un automóvil marca Buick Encore color café modelo 2015.

El caso sería consignado ante el Ministerio Público ya que estarían en espera del parte médico de la persona lesionada.