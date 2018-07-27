Choque por alcance deja daños materiales menores

Se suscitaba un accidente vial sobre el bulevar Centenario donde se veían involucrados un auto compacto y una camioneta.

Al lugar arribaron elementos de Tránsito municipal, los cuales tomaron conocimiento de los hechos y donde narraron que el percance fue ocasionado por no respetar la distancia de seguridad cuando ambas unidades viajaban sobre el bulevar Centenario y el conductor de un auto compacta propiedad de una cadena de tiendas de conveniencia, impacta por la parte trasera a una camioneta que había hecho alto, causando daños materiales menores.

Como responsable del percance quedaría Juan Diego Góngora Ortega, el cual conducía una unidad marca Nissan March con calcamonías y el afectado responde al nombre de Efraín Santibáñez Mendoza quien conducía una camioneta marca Ford Ranger color blanco.

Los involucrados llegaron a un acuerdo en el lugar y solo pasarían al edificio de Seguridad Pública Municipal para firmar dicho acuerdo.