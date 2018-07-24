Choque sobre 16 de septiembre deja daños materiales

La mañana del martes se suscitaba un accidente vial sobre la avenida 16 de Septiembre cerca del cruce con Tabachines, en donde se reportaban personas lesionadas.

Al lugar arribaron paramédicos de Bomberos los cuales atendieron en el lugar a los participantes, los cuales sólo presentaban lesiones leves y no fue requerido su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y narraron que el percance se suscitó cuando ambas unidades circulaban sobre la avenida 16 de Septiembre y cuando una de ellas intentó ingresar a un restaurante, la otra que no guardaba su distancia la impactó en la parte trasera, causándole daños materiales de consideración.

Como responsable del accidente quedaría Emanuel Ríos Torres de 30 años de edad, el cual conducía un taxi marca Nissan Tsuru color blanco y el afectado responde al nombre de José Juan Torres Jiménez, el cual conducía una camioneta estaquita marca Nissan NP300 color blanco.

El caso sería turnado ante el agente del Ministerio Público en espera de que el seguro del taxi cubra los daños provocados por el accidente.