Cierran Puente Internacional

DEL RIO, TX. - El puerto de entrada del Puente Internacional de la Presa Amistad que conecta a Del Río con Ciudad Acuña, cerrará operaciones por tiempo indefinido, debido a los trabajos de mantenimiento, anunció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EUA.

Este 27 de diciembre, el puerto de entrada ubicado sobre Texas Spur 349 en Del Río, Texas, se cerrará temporalmente y cesará todas las operaciones normales, de 10 de la mañana a 6 de la tarde hasta nuevo aviso.

El comunicado publicado por la Oficina de Operaciones de Campo (OFO), señala que las horas en el puerto de entrada de Del Río, así como las operaciones de carga comercial no se verán afectadas por este periodo.