Clara responsabilidad en aparatoso choque

El aparatoso choque fue provocado la tarde del martes, por la falta de precaución de un conductor que no cedió el derecho de vía sobre transitado libramiento.

Sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño cruce con Paseo de las Artes, se suscitó un accidente vial con saldo de varios lesionados.

Los participantes fueron una camioneta Chrysler Plymouth color vino, conducida por Víctor Jesús Jaques Cerda, y una pick up Dodge Ram color negra, tripulada por Mauricio Jaques Fuentes.

La pick up no cedió el derecho de vía, debido a que se le quitó la flecha para poder dar vuelta, eso provocó que fuera impactado por la camioneta.

Tras el choque, una de las unidades salió proyectada contra una pick up Ford Lobo color blanca, la cual estaba estática.

La Policía Preventiva Municipal tomó conocimiento, por lo que el caso se turnaría ante el Ministerio úblico debido a que varias personas resultaron lesionadas.

Los participantes serán citados a comparecer a fin de realizar investigaciones para conocer las causas de este accidente.

Sin embargo la responsabilidad está muy clara en este choque, ya que la unidad negra no cedió el derecho de vía.