Comete suicidio joven de 19 años

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En lo que va del año se ha registrado un total de 25 suicidios, generalmente de hombres, y las principales razones son el consumo de drogas, ligado a problemas sentimentales.

En esta ocasión, un joven identificado como José Alfredo Martínez de tan solo 19 años de edad, originario de Allende, decidió salir por la puerta falsa en la colonia Ramón Bravo, impulsado por problemas sentimentales y el consumo de drogas.

Fue la ex pareja de nombre María Elena Rivas Hernández, quien dijo a las autoridades que tenía semanas de haber terminado la relación con el sujeto, pero, al salir de la vivienda al mediodía de este jueves se percató que este se encontraba colgado con un suéter al cuello.

Al lugar acudieron los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, para tomar conocimiento de los hechos, además de ordenar el levantamiento del cuerpo para ser llevado a la SEMEFO de la localidad y realizarle la necropsia de ley.