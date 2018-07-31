Cometen actos vandálicos en otro plantel educativo en sector presidentes

Sujetos desconocidos ocasionaron daños de consideración en una escuela primaria ubicada en la colonia Presidentes, no robaron nada solo ocasionaron destrozos.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de un supuesto robo cometido en una institución educativa.

Los policías se trasladaron a la escuela primaria Jesús Siller Flores ubicada sobre la calle Quinta en el sector antes mencionado.

En prácticamente todos los salones se detectaron daños, material didáctico tirado en el sueldo y destrozos en las instalaciones.

No se robaron absolutamente nada de acuerdo a la información que se recabó por parte de los elementos policiacos.

Desafortunadamente la escuela primaria no cuenta con cámaras de vigilancia, por lo que será complicado poder identificar a los responsables.

Se recabarán testimonios de vecinos que habitan en alrededores del plantel a fin de poder avanzar con las labores de investigación.

Ya es el segundo plantel educativo que es objeto de actos vandálicos y destrozos por parte de personas desconocidas.

De igual forma se mencionaba que habían cometido robo y ocasionado daños en instalaciones del Centro de Atención Múltiple CAM 34 situado en sector Campo Verde, aunque la información no se confirmó.