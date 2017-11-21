Concluye capacitación para personal de la Fiscalía General

Concluyeron los cursos de capacitación para Ministerios Públicos, secretarios, asistentes y policías investigadores.

Gerardo Márquez responsable de la Fiscalía General del Estado en Coahuila, argumentó que durante varios días todo el personal de la dependencia estuvo participando en cursos especiales.

La capacitación fue en base al nuevo sistema de justicia penal que entrará en función el próximo 26 de noviembre.

Durante estos días ministerios públicos, secretarios, asistentes y elementos de policía, estuvieron recibiendo una constante capacitación.

Se puede decir que todo el personal está debidamente capacitado para cuando entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal.

Con la eliminación del delito de resistencia de particulares no se beneficiará más a los imputados, al contrario se realizará una investigación buena y eficaz para poder judicializar los casos.

Las carpetas de investigación se integrarán debidamente y posteriormente se solicitará la correspondiente audiencia para iniciar el proceso judicial de acuerdo al delito.