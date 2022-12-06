Concluye tradicional feria de San Andrés

NAVA, COAH. - Con la presentación estelar de las agrupaciones Zona X y La Zenda Norteña, finalizó la tradicional Feria de San Andrés Nava 2022, ante miles de espectadores quienes disfrutaron de esta celebración que tenía años sin realizarse debido a la pandemia.

“Tuvimos una gran feria, gracias a todos los que se sumaron a esta importante celebración que nos da identidad a los navenses, sin importar las inclemencias del tiempo, cada noche se disfrutaron de los artistas de talla nacional e internacional que se presentaron en el palenque y en los terrenos de la feria, tuvimos desde al comediante José Luis Zagar, Los Reyes del Camino, Kikin y Los Astros, Dominante, El Penco Leandro Ríos, Los Traileros del Norte, Míster Chivo, Los Rancheritos del Topochico y el gran cierre con La Zenda Norteña”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

Este domingo culminó esta tradicional feria. Se presentaron miles de ciudadanos de Nava y de la región 5 Manantiales

La alcaldesa agradeció al comité organizador y a cada una de las coordinaciones que participaron activamente con alguna comisión.

“Hoy fue una realidad, gracias a todos y cada uno de los expositores que participaron en los stands, a los comercios locales que se sumaron, gracias a la corte de honor, y sobre todo a la ciudadanía por hacer de este evento todo un éxito”, destacó.