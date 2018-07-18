Conductor que arrolló a ciclista no ha acudido a comparecer

El joven que conducía el automóvil que embistió a un ciclista en el sector Mundo Nuevo no se ha parado ante el Ministerio Público, por lo que será citado a comparecer.

El Ministerio Público de Asuntos Viales sigue integrando la carpeta de investigación sobre el accidente registrado en Dr. Mier y Anáhuac.

Fue el pasado viernes 13 de julio cuando se suscitó el percance vial resultando lesionado Carlos Gerardo Hernández.

Actualmente sigue internado en un hospital con lesiones considerables, aunque ya se le reporta estable.

Testigos ya comparecieron y faltan más por acudir a declarar en relación al accidente que se registró.

Por su parte el conductor del automóvil Ford Figo Eliat Rogel Medina, no se ha presentado ante la autoridad desde que se registró el percance.

Ante esta situación se le enviará un citatorio con elementos de la Agencia de Investigación Criminal para que se presente de inmediato a comparecer.

Los gastos médicos del lesionado están corriendo por cuenta de los familiares, por lo que solamente piden al conductor que responda haciéndose cargo, ya que de acuerdo a versión de los testigos el ciclista estaba estático cuando fue embestido.