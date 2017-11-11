Continúa proceso judicial en contra de homicidas

Las dos personas que están implicadas en un doble homicidio cometido en el sector Mundo Nuevo, siguen en calidad de detenidas.

Santiago Espinoza Eguía coordinador de la unidad de litigación e investigación de delitos, manifestó que dos presuntos asesinos se encuentran en calidad de detenidos.

Actualmente están enfrentando un proceso judicial por el asesinato de dos personas del sexo masculino en el interior de un domicilio en el sector Mundo Nuevo.

Uno de los inculpados de nombre Salvador Oviedo Gómez, ya fue vinculado a proceso por parte del juez de control.

La defensa presentó medios de prueba mismas que fueron desestimadas por parte del juez al considerarse pruebas de coartada.

Se otorgó la prisión preventiva y por ende un plazo de tres meses para realizar la investigación complementaria y aportar más medios de prueba.

Por su parte se llevó a cabo otra audiencia inicial tras lograrse la detención de un segundo homicida.

Se trata de Arturo Bautista Martínez alias “El Flaco”, quien pidió la duplicidad del término constitucional.

Será hasta el siguiente martes cuando se sostenga la siguiente audiencia, por lo que el ministerio público buscará que el inculpado sea vinculado a proceso.

Se tienen pruebas suficientes para demostrar la plena responsabilidad de ambos detenidos, actualmente se encuentran internados en el CERESO local enfrentando dicho proceso judicial por el delito de homicidio calificado con ventaja.