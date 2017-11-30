Continúa proceso judicial sobre homicidio en la avenida Carranza

Se está trabajando dentro del mes de investigación complementaria, en el caso del homicidio cometido sobre la avenida Carranza en días pasados.

Después de que el juez de control vinculara a proceso al imputado Alejandro Fierro Avila, en un caso de homicidio cometido en riña, se otorgó dicho plazo.

En estos días se han estado aportando medios de prueba por parte del Ministerio Público y el abogado defensor de quien es señalado como responsable.

Se han tomado testimonios y declaraciones, tanto del imputado como de testigos y familiares de ambas partes.

Actualmente Fierro Ávila, se encuentra en prisión preventiva recluido en el Cereso local, mientras se lleva a cabo dicho proceso judicial.

La orden de aprehensión que se giró en contra del presunto responsable fue por el delito de homicidio simple doloso.

Sin embargo, el juez de control al vincular a proceso dio como calificativa el delito de homicidio cometido en riña.

Cabe mencionar que el imputado se entregó de forma voluntaria en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, por lo que resta esperar que concluya el mes de investigación complementaria para terminar la aportación de medios de prueba.