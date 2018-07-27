Continúan investigación de robo a secundaria

Ante la Fiscalía General del Estado se formalizó la denuncia de robo y daño en propiedad ajena en contra de la escuela secundaria Miguel Hidalgo ubicado en la colonia Bravo.

Ante la Fiscalía se presentó el director de la escuela para ratificar la denuncia, luego de que amantes de lo ajeno se lograran llevar algunos artículos electrónicos, así como daños a las paredes de la institución educativa, esta denuncia fue hecha con el fin de integrar la carpeta de investigación y dar con el paradero de el o los responsables.

Agentes de la Fiscalía se han estado entrevistando con vecinos del lugar para poder recabar información que les ayude a aclarar estos hechos.

También fueron alertados las casas de empeño de la ciudad donde se les notificó el inventario de lo robado a la escuela, para que en caso de que alguien lo intentara vender, estos alertaran a los elementos policíacos y que en caso de comprarlo estarían incurriendo un delito y esto sería motivo de una sanción económica e incluso la privación de la libertad por comprar mercancía robada.

Cabe mencionar que los encargados de la empresa que brinda la seguridad a la institución educativa, comentaron que la alarma de la escuela nunca sonó y esto debido a que esta no había sido activada por el encargado de hacerlo, y esto facilitó y dio tiempo a los maleantes para lograr su cometido.