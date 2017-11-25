Corto circuito la posible causa

Daños totales fue el saldo de un voraz incendio registrado en un domicilio ubicado en el sector Lázaro Cárdenas, la causa al parecer fue un corto, afortunadamente no hubo lesionados.

Alrededor de las 02:00 horas, se reportó al sistema de emergencias un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Vicente Suárez.

Máquinas del departamento de Bomberos se movilizaron, ya que indicaban que el incendio estaba muy grande y existía el riesgo de alcanzar otras casas.

Varias máquinas y una ambulancia se movilizaron, de igual forma patrullas de la Policía Preventiva Municipal.

La segunda planta del domicilio estaba envuelta en llamas, por lo que los elementos de inmediato realizaron maniobras rociando agua desde la parte frontal de la propiedad.

Poco a poco fueron avanzando hasta lograr controlar la situación, sofocando el enorme incendio suscitado.

La vivienda se ubica en calle Vicente Suárez 1605, la propietaria responde al nombre de Rosario Lozano de 67 años.

Dijo que estaba calentando agua con una resistencia eléctrica, después empezó a incendiarse la propiedad.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas en este incendio, sin embargo los daños materiales fueron totales en la segunda planta del domicilio.

El incendio se suscitó sobre la calle Vicente Suárez 1605 en el sector Lázaro Cárdenas.

La posible causa fue un corto circuito, ya que la dueña dejó conectada una resistencia eléctrica en uno de los cuartos.