Corto circuito provocó el incendio

Intoxicación por monóxido de carbono fue lo que provocó la muerte a una mujer al registrarse un incendio en una vivienda en el sector Valle de las Flores, como causa se maneja un corto circuito, aunque las investigaciones siguen realizándose.

La dama de 54 años fue encontrada tirada dentro de la vivienda, por lo que un elemento del departamento de Bomberos la sacó de inmediato.

Le brindó los primeros auxilios tratando de reanimarla, pero desafortunadamente ya no contaba con signos vitales.

Así mismo se revela como parte de las investigaciones, que la mujer presentaba una discapacidad que le impedía caminar sin utilizar un andador o una silla de ruedas.

Al momento de registrarse el incendio la fémina se encontraba sola, por lo que al acumularse el monóxido de carbono quiso salir a rastras.

Desafortunadamente el humo la dejó inconsciente para luego ser encontrada por un elemento de Bomberos.

Se está a la espera de un reporte por parte de Protección Civil, además de un dictamen pericial para conocer la causa del incendio.

Sin embargo todo indica que fue un corto circuito en una instalación eléctrica lo que provocó el siniestro.