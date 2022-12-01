Cruzan el río Bravo con bebé en brazos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Dos adultos, una menor y un bebé que conforman a una familia de migrantes, se aventuró a cruzar el río Bravo sin importar las bajas temperaturas, que bajo el agua se intensifican y existe el riesgo de sufrir hipotermia.

Los hechos sucedieron a la altura del Paseo del Río, alrededor de las 10:30 de la mañana del miércoles, cuando sin pensarla se introdujeron a las heladas aguas del río, mismas que una menor de aproximadamente cinco años atravesó caminando, mientras un hombre adulto cargaba a un bebé en brazos.

A pesar de la fuerte corriente pudieron cruzar a tierras americanas en donde autoridades y elementos de la Patrulla Fronteriza los recibieron y de manera inmediata procedieron a brindarles apoyo a los menores por el alto riesgo al que fueron expuestos.

Cabe mencionar que las deportaciones continúan por parte del Gobierno de Texas, así como en Piedras Negras, y esta familia fue canalizada a la estación migratoria donde se decidirá su situación.