Cumplen maquiladoras con pago de utilidades

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Durante 30 años se ha cumplido en tiempo y forma con el pago correspondiente de utilidades a los trabajadores del sector maquilador, incluso, hay una cultura del pago anticipado, y este año no fue la excepción, señaló Cuauhtémoc Hernández Castilla.

El director de la Asociación de Maquiladoras, expresó que las empresas han cumplido de manera correcta con el pago de esta prestación mucho antes de la fecha límite, el último día de mayo, y hasta el momento no existen quejas por incumplimiento.

"No tuvimos problemas o no supimos nada complicado, algo que si vimos es que algunas empresas dieron poco de utilidades, pero hay que ser conscientes que algunas de ellas no tienen los mismos ingresos que otras y por lo mismos no recibirán gran cantidad", agregó.