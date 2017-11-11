Dama ocasiona choque en plena zona Centro

La falta de precaución de una conductora, ocasionó un accidente vial con saldo de daños materiales.

Al sistema de emergencias se reportó un choque el cual se suscitó en el cruce de Allende e Hidalgo en la zona Centro.

Una unidad de la Policía Preventiva Municipal arribó, los oficiales se entrevistaron con los participantes.

Así mismo se solicitó la presencia de una ambulancia para que revisaran a uno de los conductores involucrados.

Como responsable de esta colisión aparece María del Carmen Rodríguez, quien tripulaba un Ford Fusion color guindo modelo 2009.

Esta dama se desplazaba sobre la calle Hidalgo y al arribar al cruce con Allende no cedió el derecho de vía.

Eso ocasionó que fuera impactada por un Nissan Tsuru blanco con verde de la línea de taxis Del Bravo, el chofer responde al nombre de José Eduardo de la Rosa González.

La Policía Preventiva Municipal se hizo cargo trasladando a los participantes al edificio de Seguridad Pública, en caso de que no existiera algún arreglo el caso se turnaría ante el ministerio público.

El taxi se desplazaba en vía libre cuando se suscitó el choque, por fortuna no hubo personas lesionadas.