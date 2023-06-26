Dan 4 años de cárcel a narcomenudistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Fueron sentenciados a cuatro años de prisión los dos sujetos detenidos en la Zona Centro con poco más de 4 kilos de metanfetamina, la cual pretendían vender.

Al momento de la detención fueron asegurados 419 gramos de clorhidrato de metanfetamina y un vehículo.

Ambas pruebas de delito fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, así mismo se inició una carpeta de investigación y se judicializó.

La Fiscalía General de la República emitió la noticia a través de un comunicado, señalando que fue el Juez del Dristrito Especializado en el Sistema Pena Acusatorio de Justicia Penal federal.