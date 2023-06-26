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Piedras Negras

Dan 4 años de cárcel a narcomenudistas

Los sujetos fueron sorprendidos con 4 kilos de metanfetamina en su poder.

Por Alejandra Peña - 26 junio, 2023 - 09:59 a.m.
Los culpables serán recluidos en el CEFERESO #18 de Ramos Arizpe.
Los culpables serán recluidos en el CEFERESO #18 de Ramos Arizpe.

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Fueron sentenciados a cuatro años de prisión los dos sujetos detenidos en la Zona Centro con poco más de 4 kilos de metanfetamina, la cual pretendían vender.

Al momento de la detención fueron asegurados 419 gramos de clorhidrato de metanfetamina y un vehículo.

Ambas pruebas de delito fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, así mismo se inició una carpeta de investigación y se judicializó.

La Fiscalía General de la República emitió la noticia a través de un comunicado, señalando que fue el Juez del Dristrito Especializado en el Sistema Pena Acusatorio de Justicia Penal federal.

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