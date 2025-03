Decomisan Arma Oculta en Bocina a Paisano en Puente Internacional 2

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un paisano fue detenido con un arma de fuego oculta en una bocina de su vehículo cuando intentaba cruzar de Eagle Pass, Texas, hacia Piedras Negras, en el Puente Internacional número dos.

Al llegar a la aduana local, el sistema de rayos no intrusivos detectó irregularidades en una de las bocinas del vehículo. Posteriormente, los oficiales aduanales, quienes son elementos de la Guardia Nacional, desmantelaron la bocina y confirmaron que se trataba de un arma de fuego, la cual fue asegurada. Tras este hallazgo, se realizó la detención de la persona en cuestión.

El detenido, del cual no se proporcionaron sus generales hasta que no comparezca ante un juez federal, fue trasladado al Ministerio Público Federal en la subdelegación de la Fiscalía General de la República, para que este solicite su vinculación a proceso ante un juzgador.

La Guardia Nacional adscrita a la Aduana llevó al detenido, su vehículo y el arma ante la subdelegación de la FGR. Asimismo, el hombre será procesado por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de Uso Exclusivo del Ejército Mexicano.