Deja abandonado auto deportivo

La madrugada del miércoles se registraba un accidente vial, donde se veía involucrado un automóvil deportivo, los hechos sucedían sobre la calle Bustamante y avenida Rassini en la colonia Bravo.

Al lugar arribaron paramédicos de Bomberos, ya que en un principio se había reportado como una volcadura donde se suponía había personas lesionadas, pero al arribar los paramédicos se dieron cuenta que la unidad se encontraba abandonada por lo que retornaron a su base.

Elementos de Tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente en el cual el vehículo involucrado era un Ford Mustang color gris con placas del estado de Texas, el cual había sido abandonado por el ocupante después de que había caído al arroyo que se encuentra a un costado de la avenida antes mencionada, la unidad cayó con la parte trasera hacia el arroyo y algunos testigos comentaron que de la unidad descendió una persona del sexo masculino que se encontraba en aparente estado de ebriedad y se dio a la fuga del lugar abordó de un auto que llegó a auxiliarlo, al hacer una inspección de la unidad se pudo observar que se encontraban varias latas de cerveza en su interior.

Los elementos Policíacos ordenaron el arribo de una sola grúa para poder sacar el auto del arroyo y trasladarlo hacia el corralón municipal donde quedaría asegurado en espera de que su dueño lo reclamará.